СМИ опубликовали детали представления Зеленского о роспуске ЦИК

Представление президента о роспуске Центризбиркома поступило в парламент сегодня. Нынешний состав ЦИК работает меньше года.

Зеленский хочет как можно быстрее сменить весь состав ЦИК president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий Центральной избирательной комиссии. Представление публикует УП.

В представлении он указывает, что Комиссия “неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость“. В доказательство этому он приводит решение ЦИК об отказе в регистрации 28 кандидатов в народные депутаты.

В частности, Зеленский вспоминает позицию ЦИК по 169 округу в Харькове, где Комиссия не регистрировала кандидатом “слугу народа“ Александра Куницкого, который позже победил у Александра Грановского.

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Также причиной для роспуска указывается позицию ЦИК по округу 198, где суд отменил регистрацию ЦИК народным депутатом самовыдвиженца Сергея Рудика.

“Кроме того, чрезвычайно странными и непоследовательными являются действия Центральной избирательной комиссии по установлению результатов выборов народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе №198“, - считает президент.

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“По состоянию на день внесения этого представления результаты выборов в одномандатном округе №198 Центральной избирательной комиссией не установлены“, - подчеркнул Зеленский.

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Статья 31 Закона о ЦИК предполагает, что полномочия всего состава Комиссии могут быть досрочно прекращены Верховной Радой после “мотивированного представления президента“.

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Решение о досрочном прекращении полномочий принимается Верховной Радой не менее чем двумя третями от ее конституционного состава. Документ подписан Зеленским 9 сентября. 10 сентября он поступил в Верховную Раду. Нынешний состав ЦИК был утвержден 20 сентября 2018 года.

Ранее СМИ со ссылкой на свои источники писали, что Владимир Зеленский собрался досрочно распустить ЦИК.

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