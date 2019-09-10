Рада поддержала в первом чтении проект закона о "перезагрузке власти"

Документ в частности предполагает упрощенный порядок назначения и увольнения государственных служащих.

Депутаты в первом чтении проголосовали за проект закона о “перезагрузке власти“. Принять за основу документ под номером 1066 согласились 273 народных избранника. Об этом говорится в “карточке“ законопроекта на портале Верховной Рады.

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Документ среди прочего предлагает изменения в ряд законов о труде в части, касающейся государственных служащих. В частности авторы документа хотят упростить порядок приема на работу и увольнения госслужащих, повысить их ответственность за результаты своей деятельности, устранить лишние промежуточные инстанции обжалования увольнений. При этом сохраняется безусловное право работника на обжалование своего увольнения через суд.

Одной из важных новаций законопроекта является введение института контрактной госслужбы.

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Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время действующий закон “О государственной службе“ демонстрирует излишнюю бюрократизацию при назначении и увольнении сотрудников государственных органов, стимулирует безответственность и безнаказанность государственных служащих.

Напомним, Верховная Рада приняла закон об импичменте президента. 245 нардепов проголосовали за принятие законопроекта в целом.

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