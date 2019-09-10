Зеленский встретился с Коломойским

Бизнесмен обсудил с главой государства ведение бизнеса в Украине и вопросы энергетической сферы.

Зеленский встретился в своем офисе с Коломойским Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским. Об этом вечером во вторник, 10 сентября, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Они обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также говорилось об энергетической сфере", - говорится в сообщении.

На встрече также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук и глава Офиса президента Андрей Богдан, а также советники Зеленского.

Напомним, в июне во время форума Диалог бизнеса и власти Владимир Зеленский призвал предпринимателей инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса. Кроме того, он обратился к представителям крупного бизнеса с просьбой помогать государству в решении социальных проблем. В ответ Коломойский заявил, что может покрасить ларек.

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