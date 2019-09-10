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Зеленский встретился с Коломойским

Комментариев: 2
Бизнесмен обсудил с главой государства ведение бизнеса в Украине и вопросы энергетической сферы.
Зеленский встретился в своем офисе с Коломойским
Зеленский встретился в своем офисе с Коломойским
Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским. Об этом вечером во вторник, 10 сентября, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Они обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также говорилось об энергетической сфере", - говорится в сообщении.

На встрече также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук и глава Офиса президента Андрей Богдан, а также советники Зеленского.

Напомним, в июне во время форума Диалог бизнеса и власти Владимир Зеленский призвал предпринимателей инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса. Кроме того, он обратился к представителям крупного бизнеса с просьбой помогать государству в решении социальных проблем. В ответ Коломойский заявил, что может покрасить ларек.

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Теги: Коломойский, встреча, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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СветБобра    10.09.2019, 22:01
Оценка:  0
СветБобра
Коломойський зустрів з собою свого персонального блазня. Так більш схоже на реальність.
Брюква_и_Клюква    10.09.2019, 21:53
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Ну, наконец-то они встретились! Не прошло и 2 часов!
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