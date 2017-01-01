От 200 тысяч грн: Рада почти вернула статью о незаконном обогащении

Законопроект от команды Зеленского пока проголосовали в первом чтении.

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Верховная Рада в первом чтении поддержала восстановление уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.

"За" проголосовали 316 народных депутатов. Законопроект 1031 дополняет УК статьей 368-5. Последняя которая предусматривает для лишение свободы на срок от 5 до 10 лет для чиновника за незаконное обогащение на сумму выше 12 тысяч необлагаемых минимумов (204 тысяч грн).

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Также вводится новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц - по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора. Рассматривать дела о незаконном обогащении чиновников будет Высший антикоррупционный суд.

Статью 368-2 о незаконном обогащении уже вводили в Уголовный кодекс в 2015 году. Если чиновник не мог объяснить происхождение активов на сумму более 1000 необлагаемых минимумов, то есть 960 тысяч грн, ему грозило лишение свободы на срок от 2 до 10 лет с конфискацией имущества.

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Однако в феврале 2019 Конституционный суд признал эту статью неконституционной. Судьи аргументировали свое решение тем, что статья нарушает презумпцию невиновности: гражданин сам вынужден объяснять законность своих доходов.

Напомним, ранее сообщалось, что законопроект о незаконном обогащении входит в повестку дня ВР.

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