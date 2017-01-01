Кино из РФ: Госкино разрешило фильм "Квартета И" и запретило два других

Фильмы "Я так не думаю" и "Стрела" были запрещены к показу в Украине в 2019 году.

Госкин запретило на один российский фильм меньше, и на два меньше - разрешило УНИАН

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Госкино с начала 2019 года запретило демонстрирование и распространение на территории Украины двух российских фильмов и предоставило разрешение на прокат одного российского фильма. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В текущем году на рассмотрении Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрирования фильмов при Госкино было три фильма российского производства: “Громкая связь“ (режиссер А.Нужный), “Я так не думаю“ (режиссер Д.Даниелян) и “Стрела“ (режиссер Е. Никитин).

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“Из них два фильма – “Я так не думаю“ и “Стрела“ большинством голосов членов Экспертной комиссии были запрещены для распространения и демонстрирования на территории Украины“, - говорится в ответе на запрос.

В то же время, отмечается, что фильм “Громкая связь“ был разрешен к показу с индексом зрительской аудитории “16“ и сроком действия прокатного удостоверения до конца мая этого года.

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В 2018 году, отметим, Госкино запретило в 2018 году три российских сериала и предоставило разрешение на прокат трех российских фильмов.

"Я так не думаю" - фильм о 17-летнем мальчике, который состоит в националистической группировке. "Стрела" - фильм о школьной жизни и трудностях в стенах учебного заведения. Согласно трейлеру, в короткометражке появляются жестокие сцены школьных драк.

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"Громкая связь" - российский комедийный фильм 2019 года от "Квартета И", адаптация итальянского фильма "Идеальные незнакомцы".

Напомним, 8 сентября фильм украинского режиссера получил награду на Венецианском фестивале.

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