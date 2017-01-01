В Днепре мужчина несколько раз пытался покончить с жизнью

Причиной неадекватного поведения мужчины стала ссора с женой.

В Днепре мужчина несколько раз пытался свести счеты с жизнью после ссоры с женой. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.

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Мужчина в состоянии алкогольного опьянения грозился прыгнуть из окна 4 этажа собственной квартиры. Его жена испугалась, взяла детей и выбежала на улицу. Оттуда женщина пыталась отговорить мужа от суицида. Между тем, тот не реагировал. Она вызвала полицию.

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Пока полицейские открывали двери, женщина по телефону пыталась поговорить с неадекватным мужчиной. Он поднял трубку и сказал, что решил не прыгать, а убить себя с помощью газа.

Патрульные открыли дверь в квартиру и поймали неадеквата. Он все-таки успел открыть газ. Его передали психиатрам. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Напомним, в Виннице повесился мужчина, снимавший детей в порно. Накануне суд арестовал преступника.

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