Разумков поздравил первого кнопкодава новой Рады с "дебютом"

Спикер надеется, что вскоре кнопкодавить не сможет ни один депутат.

Ковалев еще и угрожал журналисту за то, что тот его поймал УНИАН

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Спикер Дмитрий Разумков “поздравил“ депутатов с первым зафиксированным случаем кнопкодавства. Об этом он сообщил на пленарном заседании Рады, передает Лига.

Спикер напомнил, что вчера на утреннем пленарном заседании во время голосования за президентский законопроект об импичменте общественное движение ЧЕСНО зафиксировало первый случай кнопкодавства в Верховной Раде 9-го созыва.

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“С чем я вас поздравляю, к сожалению“, - добавил Разумков. Спикер объявил, что действующее законодательство нарушил депутат-мажоритарщик Александр Ковалев.

Разумков осудил такие действия и выразил надежду, что после принятия необходимых законов, никто не сможет кнопкодавить.

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При этом он не считает, что из-за зафиксированного случая кнопкодавства необходимо переголосовывать принятие закона об импичменте президенте.

Ранее сообщалось, что нардеп, пойманный на кнопкодавстве, угрожал журналисту, который зафиксировал его нарушение.

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