Фракция Порошенко заблокировала подписание закона об импичменте

В парламенте зарегистрировали проект постановления об отмене вчерашнего голосования.

Группа народных депутатов из фракции “Европейская солидарность“ зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления об отмене голосования за законопроект об импичменте.

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Текста постановления на сайте парламента пока нет, но, как следует из названия документа, проект предлагает отменить решение Верховной Рады от 10 сентября о принятии в целом законопроекта о порядке проведения импичмента президента Украины.

Авторами постановления выступили 13 депутатов, среди которых Ирина Геращенко, Ирина Луценко, Николай Княжицкий и другие.

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Внесение в парламент такого постановления означает, что принятый вчера закон не может быть подписан спикером Верховной Рады и, соответственно, не может быть направлен на подпись президенту. Сначала депутатам придется рассмотреть данный проект постановления об отмене вчерашнего решения.

Напомним, Верховная Рада приняла закон об импичменте президента. 245 нардепов проголосовали за принятие законопроекта в целом.

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