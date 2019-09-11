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Фракция Порошенко заблокировала подписание закона об импичменте

Комментариев: 5
В парламенте зарегистрировали проект постановления об отмене вчерашнего голосования.
Оппозиция заблокировала закон об импичменте президента
Оппозиция заблокировала закон об импичменте президента
Фото пресс-службы ВР

Группа народных депутатов из фракции “Европейская солидарность“ зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления об отмене голосования за законопроект об импичменте.

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Текста постановления на сайте парламента пока нет, но, как следует из названия документа, проект предлагает отменить решение Верховной Рады от 10 сентября о принятии в целом законопроекта о порядке проведения импичмента президента Украины.

Авторами постановления выступили 13 депутатов, среди которых Ирина Геращенко, Ирина Луценко, Николай Княжицкий и другие.

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Внесение в парламент такого постановления означает, что принятый вчера закон не может быть подписан спикером Верховной Рады и, соответственно, не может быть направлен на подпись президенту. Сначала депутатам придется рассмотреть данный проект постановления об отмене вчерашнего решения.

Напомним, Верховная Рада приняла закон об импичменте президента. 245 нардепов проголосовали за принятие законопроекта в целом.

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Теги: Импичмент Президента, законопроект, Верховная Рада
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Комментариев (5)
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Антибес    11.09.2019, 15:28
Оценка:  +2
Антибес
"Палки в колёса"от БПП(Блок Пьяного Педрилы)"Еврейской Солидарности"такие потешные! :-)
war_and_fuel    11.09.2019, 15:19
Оценка:  +2
war_and_fuel
ох уж эта еврейская солидарность, мал клоп да вонюч
asfd0    11.09.2019, 15:38
Оценка:  +2
asfd0
Их хоть и мало но все такие рафинированные ..... клопы )))))
farfalle    11.09.2019, 15:11
Оценка:  +3
farfalle
Ахааха, Петя..тебе не уйти))
asfd0    11.09.2019, 14:56
Оценка:  +7
asfd0
8 %, а гадят на все 100% )))))))
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