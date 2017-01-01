Объявлен конкурс на концессию портов "Ольвия" и "Херсон"

На проведение конкурса и определение победителя действующее законодательство дает немногим более трех месяцев.

По "Ольвии" концессия предоставляется на 35 лет, в случае Херсонского порта – на 30 лет ports.com.ua

Министерство инфраструктуры Украины объявило о проведении концессионных конкурсов по передаче в концессию имущества госпредприятий "Стивидорная компания "Ольвия" и "Херсонский морской торговый порт" и соответствующего имущества госпредприятия "Администрация морских портов Украины".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как говорится в публикации в правительственной газете "Урядовый курьер", в случае "Ольвии" концессия по результатам конкурса предоставляется на 35 лет, в случае Херсонского порта – 30 лет.

Заявки на участи е принимаются в течение 60 дней.

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Как ранее отмечал экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, основная задача двух указанных пилотных проектов - привлечь международные практики и технологии в украинские порты.

На проведение конкурса и определение победителя действующее законодательство дает немногим более трех месяцев.

Согласно ранее обнародованной документации, общий объем ожидаемых инвестиций со стороны концессионеров составит 17,3 млрд грн на протяжении 35-летнего срока концессии для "Ольвии" и 1,4 млрд грн за 30 лет концессии херсонского порта. Инвестиции будут направлены на обновление инфраструктуры и развитие портов.

В течение первых трех лет в "Ольвии" планируется построить новый зерновой терминал мощностью 2 млн тонн/год (инвестиции 1,56 млрд грн), а в морпорту "Херсон" провести неотложное обновление активов (инвестиции 216 млн грн).

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По данным Мининфраструктуры, заинтересованность в концессии госстивидоров в портах "Ольвия" и "Херсон" ранее проявили более 25 украинских и зарубежных компаний из США, Китая, Франции, Швейцарии, Великобритании, Японии, Турции, Катара и Кореи. В частности, "Нибулон", один из крупнейших зернотрейдеров Украины, отмечал, что может инвестировать в Херсонский порт.

Как сообщалось 1 сентября, у Зеленского есть 70 законопроектов по инвестициям.

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