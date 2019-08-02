"Всего $40 млн": Зе предложил Шевченко отстроить аэропорт Ивано-Франковска

Как вариант, президент также предложил позвонить конечным бенефициарам Скорзонера“ - Коломойскому и Боголюбову.

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Президент Владимир Зеленский предложил ООО “Скорзонера“ ​​за свой счет построить новую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Ивано-Франковска под гарантии возврата инвестиций из бюджета, пишет LB.

Свое предложение он озвучил депутату Верховной Рады Александру Шевченко, который до своего избрания 2014 много лет был директором “Скорзонеры“. Нынешняя взлетно-посадочная полоса находится в собственности государства.

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Она используется параллельно военными и гражданской авиацией. Аэропорт находится в 30-летней концессии ООО “Скорзонера“.

“Взлетно-посадочная полоса, которую мы используем в военных целях, имеет характеристики прочности, позволяющие принимать воздушные суда массой максимум 53-55 тонн. Все современные авиакомпании хотят летать самолетами на 180-220 пассажиров, а это вес 90-110 тонн“, - рассказал директор аэропорта Петр Осипенко.

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По его словам, общая стоимость реконструкции составляет 40 млн долларов. Зеленский после этого обратился к Шевченко. “Говорят, что в вашей компании деньги есть“, - пошутил он.

“Вы находите деньги на все, а государство вам понемногу отдаст $40 млн. Сейчас $40 млн выделить, чтобы в течение года-полутора построить полосу, просто нет. Мы можем разбить на три года и за три года отдать. Но вы не будете ждать, и Ивано-Франковщина не будет ждать “, - предложил президент.

“Есть другой вариант - вы все строите, а мы ничего не возвращаем“, - пошутил Зеленский. “Владимир Александрович, мы подумаем“, - ответил ему со смехом владелец “Скорзонеры“ Александр Шевченко.

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“Есть другой вариант - я буду звонить вашим людям, которые, согласно юридическим документам, являются конечными бенефициарами компании“, - сказал президент. Конечными бенефициарами “Скорзонеры“ является Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. ООО “Скорзонера“ ​​принадлежит крупнейший зимний курорт Украины “Буковель“.

Напомним, ранее глава ОП Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский может отправить его в отставку в любой момент.

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