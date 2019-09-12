Ничего, кроме матов: Арахамия описал реакцию Зеленского на "слуг-кнопкодавов"

В Раде заверили, что на следующей наделе на фракции обсудят вопрос неперсонального голосования.

Арахамия рассказала о реакции Зе на кнопкодавство УНИАН

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Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил о реакции президента Владимира Зеленского на факты неперсонального голосования нардепов от фракции "Слуга народа", пишет УНИАН.

Отвечая на вопрос журналистов, была ли реакция президента на факты "кнопкодавства", Арахамия, шутя, ответил: "Если пропустить маты - не было".

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При этом он добавил, что на следующей неделе планируется заседание фракции, где вопрос неперсонального голосования будет обсуждаться.

Арахамия отметил, что не видит причин для неперсонального голосования со стороны депутатов фракции, поскольку на сегодня есть необходимые голоса для принятия решений.

Ранее были зафиксированы случаи неперсонального голосования со стороны двух народных депутатов от "СН" - Сергея Литвиненко и Елены Копанчук.

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11 сентября Копанчук нажимала на кнопку соседа во время голосования за законопроект о строительных нормах по совершенствованию нормирования в строительстве.

Сергей Литвиненко кнопкодавил за включение в повестку дня законопроекта о внесении изменений в Конституцию об уполномоченных ВР и его направления в КСУ.

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