Помогал Скичко. Первым кнопкодавом Рады оказался "слуга" Литвиненко

Сергей Литвиненко пытался, вероятнее всего, "кнопкодавить" за Александра Скичко.

Литвиненко обеспечил голосование депутатов рядом с собой Facebook Сергея Литвиненко

Читай также: Одна и та же фирма годами обновляла технику в Раде

Движение “Честно“ сообщило о еще одном факте кнопкодавства в новоизбранной Верховной Раде, который произошел еще 3 сентября. Статью 84 Конституции нарушил народный депутат от “Слуги народа“, утверждают активисты.

10 сентября движение сообщило о первом зафиксированном факт неличного голосования в парламенте 9-го созыва: заокн нарушил внефракционный нардеп Александр Ковалев.

Читай также: Первый кнопкодав новой Рады: история получила неожиданное продолжение

Однако, как выяснилось впоследствии, первое кнопкодавство в новой ВР произошло неделей ранее.

Нарушителем оказался нардеп от “Слуги народа“, мажоритарщик Сергей Литвиненко. Он кнопкодавил, вероятнее всего, за другого “Слугу“ - мажоритарщика Александра Скичко.

Скичко, вероятно, помогли проголосовать за изменения в Конституцию УНИАН

Читай также: Рада сегодня рассмотрит 12 законопроектов: В перечне и о незаконном обогащении

Это место официально закреплено за Скичко, однако есть вероятность, что в слоте его пульта могла находиться карта другого депутата.

скриншот видео

Факт нарушения Конституции был зафиксирован в трансляции “Радио Свобода“ 3 сентября в 17:52 во время голосования за включение в повестку дня законопроекта о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции (относительно уполномоченных ВР) и его направления в КСУ (№1016/П).

скриншот видео

Читай также: Пойманный на кнопкодавстве депутат угрожал журналисту - СМИ

На видеозаписи человек во втором ряду третьего сектора давит кнопку на месте соседа справа от себя. За несколько секунд до голосования он оглядывается назад, будто ищет своего отсутствующего коллегу. По результатам голосования на табло 3 сентября в 17:52 в ряду кнопкодава нажали все пять кнопок “за“.

"Честно"

Лицо нардепа-нарушителя на видео не увидеть, но из схемы размещения фракций и групп в сессионном зале ВРУ 9-го созыва известно, что место закреплено за Сергеем Литвиненко, а депутат справа от него, который отсутствовал, - Александр Скичко.

"Честно"

Читай также: В Раде поймали первого кнопкодава

По результатам голосования за вышеупомянутое постановление и Литвиненко, и Скичко нажали кнопки “за“.

На другом видео - ретрансляции канала “Рада“ “Громадським“ - можно увидеть лица и Скичко, и Литвиненко. Последний похож на нардепа, который кнопкодавил на предыдущем видео.

Литвиненко и Скичко решили помогать другу другу кнопкодавством "Честно"

Примечательно, что в тот же день, 3 сентября, уже после кнопкодавства Литвиненко опубликовал пост в Facebook, где отметил, что “Слуга народа“ введет лишение нардепа мандата за кнопкодавство.

Места обоих депутатов находятся рядом скриншот видео

Читай также: Разумков объяснил, зачем Раде всего 300 нардепов

Все кандидаты от “Слуги народа“ накануне выборов подписали меморандум, в котором, в частности, пообещала не кнопкодавить, не передавать и не принимать от коллег карточку для голосования.

"Честно"

Напомним, ранее спикер Дмитрий Разумков “поздравил“ депутата Ковалева с первый фактом кнопкодавства в ВР.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram