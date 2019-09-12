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Цемах вернулся на оккупированный Донбасс, планирует "жить"

Комментариев: 3
Дочь боевика отказалась отвечать на вопрос о вине своего отца в катастрофе МН17.
Цемах вернулся домой на оккупированный Донбасс
Цемах вернулся домой на оккупированный Донбасс
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Дочь боевика Владимира Цемаха Мария Левченко-Цемах подтвердила, что ее отец вернулся на территорию так называемой "ДНР". Об этом сообщило "Настоящее время".

На вопрос "Какие у вас планы дальше?" Мария ответила: "Жить". Она отказалась говорить, виновен ли ее отец в катастрофе пассажирского лайнера, в которой погибли 300 человек.

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Нидерланды, напомним, считают Цемаха основным подозреваемым в этом деле. Это же 11 сентября подтвердила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири со ссылкой на заявление Международной следственной группы.

Напомним, ранее Нидерланды раскритиковали ЕС за отсутствие заявления по Цемаху.

 

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Теги: Цемах, МН17, Донбасс, боевики
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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    12.09.2019, 19:06
Оценка:  0
Колишній-східняк
Планирует жить? Ну, это слишком оптимистично...
Letohradek    12.09.2019, 18:30
Оценка:  +1
Letohradek
Любопытно, сколько же эта ссученная гнида протянет?
LERMI_    12.09.2019, 17:53
Оценка:  +5
LERMI_
моторола, гіві, захарченко, бетмен та інша п.здобратія також "планірувала" =) ГГггггггггг
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