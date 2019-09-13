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“Мы - всё”, “Это новая реальность”: Как ЦИК отреагировала на решение Рады о роспуске

Комментариев: 1
Члены ЦИК не видят смысла оспаривать это решение Рады.
ЦИК не будет оспаривать решение Рады
ЦИК не будет оспаривать решение Рады
facebook.com/UACEC

Центральная избирательная комиссия достойно приняла решение Верховной Рады и роспуске ведомства. Оспаривать не будут. 

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Об этом заявил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко и секретарь ЦИК Наталья Бернацкая в комментарии УП.

На рыбалку поеду ... у нас сейчас больше организационные вещи: кабинеты освободить, убрать. Что же тут непонятного? Мы это расцениваем как политическое решение ... Мы - всё ... Если парламент считает так, то пусть будет, - сказал Радченко.

Также член ЦИК отметил, что решение считают несправедливым, но оспаривать не будут. Журналистам могут дать пресс-конференцию, но уже не в составе ЦИК, если будет спрос.

Секретарь ведомства Наталья Бернацкая отметила, что после решения Рады коллектив собрался, чтоб попрощаться. Собеседники издания сообщили, что никто из членов ЦИК не держался за должности.

Мы оцениваем, что это новая реальность. Впервые в Украине появилась партия монобольшинства в парламенте. И, конечно, естественным является их желание перезагрузить все возможные органы, несмотря на то 7-летний срок полномочий, предусмотренный законом для ЦИК для того, чтобы очередные выборы проводились тем составом ЦИК, не имеет никакого отношения к тем парламентариям, которые пойдут на эти выборы, - сказала Бернацкая.

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Она также добавила, что самым счастливым от этого решения стал ее муж, поскольку практически не видел ее на протяжении этого года.

Напомним, Верховная Рада уволила весь состав ЦИК. Парламентарии проголосовали за увольнение членов ЦИК.

 

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Теги: ЦИК, Радченко, Бернацкая, ВР
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Комментариев (1)
Woodbrother    13.09.2019, 16:49
Оценка:  +1
Woodbrother
Теперь выборы превратятся в ЗЕ выборы И на ЗЕ выборах будут побеждать только ЗЕ-олухи.
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