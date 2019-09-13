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В Черкассах двое полицейских избивали задержанного на кладбище

Комментариев: 1
ГБР уже предъявило им подозрение и теперь добивается их ареста.
В Черкассах двое полицейских избивали задержанного на кладбище
© dbr.gov.ua
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В Черкассах двое полицейских избивали задержанного на кладбище
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Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении двоим оперуполномоченным Черкасского отдела полиции, которые отвезли на кладбище и жестоко избили задержанного, информирует пресс-служба ГБР.

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Когда именно произошел инцидент, не сообщается. Действия полицейских квалифицировали как превышение служебных полномочий. В случае, если вина будет доказана, им грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Также ГБР намерено ходатайствовать об отстранении полицейских от должностей и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ГБР допросило освобожденных моряков по делу о “госизмене“ Порошенко. Следователи выясняли роль пятого президента Украины в “керченском инциденте“.

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Теги: ГБР, Черкассы, полицейские, подозрение
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Комментариев (1)
tetyalissa    13.09.2019, 20:47
Оценка:  0
tetyalissa
\\ А на кладбище всё спокойненько , от общественности вдалеке
всё культурненько , всё пристойненько
и закусочка на бугорке !! Вот так-то и без свидетелей !!
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