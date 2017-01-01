В Крыму устроили выставку портретов убитых боевиков "ЛДНР"
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В Севастополе на территории аннексированного Россией Крыма во Дворце культуры рыбаков открыли выставку картин о боевых действиях на Донбассе и лидерах боевиков группировок “ДНР“ и “ЛНР“.
Об этом сообщают “Крым.Реалии“.
В частности, на больших полотнищах российский художник Алексей Крюков изобразил убитого главу “ДНР“ Александра Захарченко, убитого боевика “ЛНР“ Алексея Мозгового и других боевиков. Несколько картин изображают жизнь детей на войне.
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Открытие выставки посетили российские военные из расположенной неподалеку части. Также на мероприятие пришли журналисты и "чиновники" оккупантов.
Как сообщалось 22 августа, над Донецком вместо символики боевиков вывесили флаг России.
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