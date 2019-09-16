ПЦУ просит Зеленского защитить храм в Симферополе

Президента призвали не оставаться равнодушным к преследованию церкви в Крыму.

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Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент просит президента Владимира Зеленского помочь защитить собор ПЦУ в Симферополе, передает Укринформ.

"Что касается состояния Украинской православной церкви и Кафедрального собора святых Владимира и Ольги в городе Симферополе, ситуация уже мной не контролируется, так как состоялись суды, арбитражный суд, апелляционный суд", - отметил он.

"Решения судов писались в кабинетах ФСБ, потому что на заседаниях этих так называемых судов присутствовал офицер ФСБ. Суть заключается в том, что я должен освободить помещение. Борьба идет не за помещение, борьба идет против самого существования украинской церкви в Симферополе", - рассказал Климент.

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По его словам, данный вопрос не раз поднимался на международных площадках. "Тема церкви была озвучена в ООН, выступал наш представитель, был доклад генсека ООН", - подчеркнул архиепископ.

"Есть решение комитета по правам человека ООН в Женеве, которое просит РФ на полгода отложить любые действия, сейчас открыто дело в Европейском суде по правам человека и сейчас готовится большое обращение уже от украинской общины", - отметил он.

Архиепископ добавил, что, несмотря на все это, церкви нужна поддержка правительства и президента.

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"Прежде всего мне надо поддержка нового правительства, которое выбрано в Украине ... У нас состоялась встреча уже с новым представителем президента, мы обсудили этот вопрос. Сейчас готовится встреча с новым министром культуры", - говорит он.

"И я еще раз обращаюсь к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому с призывом обратить внимание и помочь. Государство не должно стоять в стороне и смотреть как уничтожается этот центр", - подчеркнул Климент.

Напомним, 28 июля в Киеве прошел первый крестный ход ПЦУ.

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