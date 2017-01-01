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Стало известно, кто взял на поруки Колесникова и Вилкула

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Стаже судья спикер объяснил решение отпустить бывших нардепов.
Вилкула и Колесникова взял на поруки Шпенов
Вилкула и Колесникова взял на поруки Шпенов
УНИАН

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Бывших народных депутатов от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова отпустили на поруки народного депутата Дмитрия Шпенова, сообщает "Радио Свобода".

"Решение обосновано тем, что в судебном заседании прокурор не доказал, что менее мягкие меры не будут обеспечивать риски", - пояснил судья-спикер Сергей Мельниченко.

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Он добавил, что по Вилкулу и Колесникову открыты различные уголовные производства, но по одной статье - по части 2 статьи 364 УК (злоупотребление служебным положением).

Оба подозреваемых присутствовали на заседании. Решение суда пока не обнародовано в Едином реестре судебных решений. Им объявили о подозрении 6 сентября.

Напомним, информация о том, что Вилкула и Колесникова отпустили на поруки, появилась еще вчера.

 

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Теги: депутаты, Вилкул, Колесников, Оппоблок, подозрение, суд
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