Стало известно, кто взял на поруки Колесникова и Вилкула
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Бывших народных депутатов от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова отпустили на поруки народного депутата Дмитрия Шпенова, сообщает "Радио Свобода".
"Решение обосновано тем, что в судебном заседании прокурор не доказал, что менее мягкие меры не будут обеспечивать риски", - пояснил судья-спикер Сергей Мельниченко.
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Он добавил, что по Вилкулу и Колесникову открыты различные уголовные производства, но по одной статье - по части 2 статьи 364 УК (злоупотребление служебным положением).
Оба подозреваемых присутствовали на заседании. Решение суда пока не обнародовано в Едином реестре судебных решений. Им объявили о подозрении 6 сентября.
Напомним, информация о том, что Вилкула и Колесникова отпустили на поруки, появилась еще вчера.
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