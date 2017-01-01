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На Закарпатье задержана крупная наркогруппировка

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Среди наркоторговцев выявили бывшего сотрудника МВД.
На Закарпатье задержана крупная наркогруппировка
© ssu.gov.ua
Фото 1/6
  • Лаборатирии были обустроены в домах наркоторговцев
  • Лаборатирии были обустроены в домах наркоторговцев
  • Лаборатирии были обустроены в домах наркоторговцев
  • Лаборатирии были обустроены в домах наркоторговцев
  • Лаборатирии были обустроены в домах наркоторговцев
  • Лаборатирии были обустроены в домах наркоторговцев
На Закарпатье задержана крупная наркогруппировка
Лаборатирии были обустроены в домах наркоторговцев
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Оперативники спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили преступников, которые наладили оптовое изготовление гашиша, марихуаны и амфетамина. Готовый "товар" они продавали на территории Тячевского, Ужгородского и Мукачевского районов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов реализации наркотиков фигурантами производства и задержали девять участников группировки согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по месту жительства. Установлено, что в группировке всего было 12 человек, среди которых бывший работник МВД.

Во время санкционированных следственных действий в помещениях наркодельцов изъяты наркотические средства и прекурсоры на общую сумму более 500 000 гривен по ценам "черного рынка". Также обнаружен автомат Калашникова, пистолеты Парабеллум и Сталкер, нарезное оружие Форт-202, большое количество патронов, 11000 долларов США, 10 000 евро и 70 000 гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщении 12 участникам организованной группировки подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Разоблачение злоумышленников проводилось совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.

Как сообщалось 15 сентября, прикарпатский предпринематель вырастил марихуаны на 50 млн евро.

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Теги: наркотики, Закарпатье
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