Стоимость посадок оценивается в миллион гривен.

В теплице под Черниговом мужчина выращивал коноплю и галлюциногенные грибы

В теплице под Черниговом мужчина выращивал коноплю и галлюциногенные грибы

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В Черниговской области правоохранители задержала мужчину, который выращивал в хорошо оснащенной теплице коноплю элитных сортов и галлюциногенные грибы.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

В полицию было направлено сообщение о том, что житель одного из сел в Борзнянском районе незаконно выращивает коноплю. Прибывшие на место полицейские выявили большую плантацию наркотических растений. Они задокументировали почти 1000 растений и изъяли более 10 кг высушенной марихуаны.

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“Хорошо ухоженная конопля выращивалась методом капельного орошения, владелец посева поддерживал особый микроклимат посевов и круглосуточно освещал плантацию. Также наркофермер в лотках и банках выращивал несколько кило экзотических как для Черниговщины галлюциногенных грибов. По ценам “черного“ рынка стоимость наркотического зелья оценивается в миллион гривен“, - отметили в полиции.

Образцы конопли отправлены на экспертизу. Уголовное производство открыто по двум статьям - за незаконное производство наркотических средств без цели сбыта (до 3 лет лишения свободы) и за незаконное выращивание конопли (от 3 до 7 лет).

Как сообщалось 12 сентября, прикарпатский предпринематель вырастил марихуаны на 50 млн евро.

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