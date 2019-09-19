Рынок земли запустят 1 октября 2020 г - Гончарук

Покупать землю смогут только украинские граждане и резидентные компании.

Покупать и продавать землю можно будет с октября 2020 г. wikipedia.org

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Рынок земли в Украине заработает в октябре 2020 года. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, выступая на конференции по реформе управления земельными отношениями, пишет “Интерфакс-Украина“.

По словам главы правительства, сначала планировалось запустить рынок земли с 1 июля следующего года, но после консультаций с фермерами было принято решение перенести старт на 1 октября.

Также Гончарук сообщил, что приобретать землю смогут только украинские граждане и компании:

Все это должно происходить на публичных прозрачных торгах, - отметил премьер.

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По мнению главы украинского правительства, чтобы обеспечить ежегодный прирост ВВП на уровне 5-7%, без запуска полноценного рынка земли просто не обойтись:

Украина, благодаря запуску рынка земли, должна расти дополнительно минимум на 2%, - заявил он.

Напомним, в команде президента Зеленского высмеяли нелепые мифы о свободной продаже земли в Украине.

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