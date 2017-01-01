Законопроект о прослушке депутатов отправили на доработку

Депутаты посчитали, что законопроект нуждается в доработке на комитете и повторном втором чтении.

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Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект №1009 “о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства“. Об этом говорится в “карточке“ законопроекта, размещенной на сайте парламента.

Данный законопроект был внесен президентом Владимиром Зеленским и среди прочего предусматривает разрешение без согласия парламента осуществлять обыск нардепа, осмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции. Именно эти положения и не понравились депутатам.

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Еще одним важным предложением законопроекта является право судей не назначать залог в уголовных делах по тяжким или особо тяжким коррупционным преступлениям.

Оппозиционные фракции потребовали отправить документ на повторное второе чтение, после чего спикер парламента Дмитрий Разумков вынес это предложение на голосование. Направление президентского законопроекта на доработку в комитет поддержали 242 депутата.

Напомним, Разумков передал закон об импичменте на подпись Зеленскому.

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