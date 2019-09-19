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Зеленского позвали на заседание совета лидеров СНГ

Комментариев: 2
11 октября в Ашхабаде пройдет заседание глав государств страна СНГ.
Зеленского зовут в Туркменистан на совет глав стран СНГ
Зеленского зовут в Туркменистан на совет глав стран СНГ
Facebook Владимира Зеленского

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Исполнительный комитет СНГ направил приглашение принять участие в заседании Совета глав государств 11 октября в Ашхабаде президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ, передает УНН.

Кроме того, приглашение для участия в заседании Совета МИД СНГ получил глава МИД Украины Вадим Пристайко. 

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“В соответствии с установленным порядком Исполком СНГ направил приглашения принять участие в заседании Совета глав государств 11 октября 2019 года в Ашхабаде (Туркменистан  всем главам государств СНГ, в том числе и президенту Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что к направленным приглашениям были приложены повестки дня и проекты документов, которые планируется рассмотреть на этих заседаниях.

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“До настоящего времени ответ от украинской стороны в Исполнительный комитет СНГ не поступил”, — уточнили в исполкоме.

Напомним, ранее Президент Эстонии объяснила, чем Украина отличается от других постсоветских стран.

 

 

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Теги: Зеленский, СНГ, Совет, приглашение
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Комментариев (3)
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Брюква_и_Клюква    19.09.2019, 19:41
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Я думаю, что ничего не выйдет. Этот сраный СНГ нафиг не нужен Зеленскому, а с другой стороны, Зеленский там тоже нафиг не нужен.
LoveFreedom    19.09.2019, 19:34
Оценка:  +2
LoveFreedom
Украине там делать нечего.мы вышли с СНГ и возвращаться туда не думаем...
Антибес    19.09.2019, 19:04
Оценка:  -7
Антибес
Позвали в качестве массовика-затейника?Или в качестве stand-up комика?
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