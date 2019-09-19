Зеленского позвали на заседание совета лидеров СНГ

11 октября в Ашхабаде пройдет заседание глав государств страна СНГ.

Зеленского зовут в Туркменистан на совет глав стран СНГ Facebook Владимира Зеленского

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Исполнительный комитет СНГ направил приглашение принять участие в заседании Совета глав государств 11 октября в Ашхабаде президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ, передает УНН.

Кроме того, приглашение для участия в заседании Совета МИД СНГ получил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

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“В соответствии с установленным порядком Исполком СНГ направил приглашения принять участие в заседании Совета глав государств 11 октября 2019 года в Ашхабаде (Туркменистан всем главам государств СНГ, в том числе и президенту Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что к направленным приглашениям были приложены повестки дня и проекты документов, которые планируется рассмотреть на этих заседаниях.

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“До настоящего времени ответ от украинской стороны в Исполнительный комитет СНГ не поступил”, — уточнили в исполкоме.

Напомним, ранее Президент Эстонии объяснила, чем Украина отличается от других постсоветских стран.

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