Вакарчук о концерте в Минске: Бог запрещает мне не заниматься творчеством

Лидер “Голоса” не считает свою концертную деятельность нарушением.

Лидер политической партии “Голос” Святослав Вакарчук, который также является лидером группы “Океан Эльзы” прокомментировал свой концерт в Минске. Об это передает Радио Свобода.

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Вакарчук отметил, что не нарушил закон, поскольку гонорар за концерт не получал, да и сам концерт в Миске был запланировал еще до выборов.

Конституция Украины позволяет народному депутату заниматься творческой деятельностью, а бог запрещает мне не заниматься творческой деятельностью, - отметил Вакарчук.

По словам нардепа, его выступление в Минске не оплачивалось.

Я не получаю гонораров, и тех запрещенных законом выплат, которых не может иметь народный депутат, - добавил он.

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Политик и музыкант Святослав Вакарчук также сообщил журналистам, что участие “Океана Эльзы” на концерте в Минске было согласовано еще до того, как он ушел в политику и на выборы. Кроме того, добавил он, таких договоренностей “на самом деле было очень мало”.

Мы сделали и сделаем все, чтобы я минимально отлучался от работы и вы увидите это, - отметил Вакарчук.

Напомним, Вакарчук ушел с заседания Рады: у него запланирован концерт в Минске. Ранее Вакарчук заявлял, что покинет заседание, если оно затянется, чтобы успеть на концерт в столице Беларуси.

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