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ОПЗЖ поедет на сессию ПАСЕ вопреки позиции Верховной Рады

Комментариев: 2
В партии Медведчука считают, что прерывать межпарламентский диалог нельзя.
Партия Медведчука отправит в ПАСЕ своего представителя
Партия Медведчука отправит в ПАСЕ своего представителя
wikipedia.org

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Партия “Оппозиционная платформа - За жизнь“ направит своего представителя для участия в работе осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), несмотря на официальный отказ украинской делегации от участия в ней. Об этом сообщает официальный сайт партии.

Оппозиционеры указывают на необходимость продолжения международного диалога для урегулирования российско-украинского конфликта:

Мы считаем, что сегодня для мирного урегулирования конфликта в Украине необходимо активизировать межпарламентский диалог со всеми соседними странами, полностью восстановить отношения с Советом Европы, - говорится в заявлении.

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В партии не уточняют, кто именно поедет на осеннюю сессию ПАСЕ. В постоянной делегации Верховной рады в ПАСЕ представителем ОПЗЖ является Юлия Левочкина.

Напомним, делегация Верховной рады в ПАСЕ на днях официально подтвердила, что не будет участвовать в осенней сессии организации с 30 сентября по 4 октября.

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Теги: Медведчук, ОПЗЖ, ПАСЕ, Верховная Рада
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Комментариев (2)
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nelci    25.09.2019, 14:59
Оценка:  -2
nelci
Даже удивительно, что не перевелись еще адекватные политики в Украине!
WTF2wtf    25.09.2019, 14:39
Оценка:  +3
WTF2wtf
с частным визитом, пивка попить?
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