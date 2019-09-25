ОПЗЖ поедет на сессию ПАСЕ вопреки позиции Верховной Рады

В партии Медведчука считают, что прерывать межпарламентский диалог нельзя.

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Партия “Оппозиционная платформа - За жизнь“ направит своего представителя для участия в работе осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), несмотря на официальный отказ украинской делегации от участия в ней. Об этом сообщает официальный сайт партии.

Оппозиционеры указывают на необходимость продолжения международного диалога для урегулирования российско-украинского конфликта:

Мы считаем, что сегодня для мирного урегулирования конфликта в Украине необходимо активизировать межпарламентский диалог со всеми соседними странами, полностью восстановить отношения с Советом Европы, - говорится в заявлении.

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В партии не уточняют, кто именно поедет на осеннюю сессию ПАСЕ. В постоянной делегации Верховной рады в ПАСЕ представителем ОПЗЖ является Юлия Левочкина.

Напомним, делегация Верховной рады в ПАСЕ на днях официально подтвердила, что не будет участвовать в осенней сессии организации с 30 сентября по 4 октября.

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