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Нового главу Укравтодора выберут на конкурсе - Кабмин

Комментариев: 1
Пока будет проводиться конкурс, правительство назначит временно исполняющего обязанности главы дорожного ведомства.
Нового главу Укравтодора выберут на конкурсе
Нового главу Укравтодора выберут на конкурсе
Фейсбук Владислава Криклия

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Кабинет министров Украины официально уволил Славомира Новака с должности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины и планирует в ближайшее время объявить конкурс на появившуюся вакансию. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Фейсбук.

В ближайшее время будет объявлен конкурс на эту должность. До объявления и проведения конкурса будет назначен исполняющий обязанности руководителя Укравтодора, который обеспечит непрерывность восстановления украинских дорог и подготовку к зимнему периоду, — написал министр.

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Также он сообщил, что, помимо главы Укравтодора, правительство уволило еще и скандального заместителя главы ведомства Богдана Юлика. Последний прославился тем, что организовал ремонт дороги в Тернопольской области, разделив ее на много маленьких отрезков, чтобы не проводить тендер в системе Prozorro.

Напомним, глава Укравтодора Славомир Новак подал в отставку во вторник, 24 сентября.

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Теги: Укравтодор, Министерство инфраструктуры, Владислав Криклий, конкурс
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Комментариев (1)
dimasvetik    25.09.2019, 14:45
Оценка:  -1
dimasvetik
Нового главу Укравтодора выберут. А я прочитал Нового главу Укравтодора выебут )))))))))))
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