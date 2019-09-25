Нового главу Укравтодора выберут на конкурсе - Кабмин

Пока будет проводиться конкурс, правительство назначит временно исполняющего обязанности главы дорожного ведомства.

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Кабинет министров Украины официально уволил Славомира Новака с должности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины и планирует в ближайшее время объявить конкурс на появившуюся вакансию. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Фейсбук.

В ближайшее время будет объявлен конкурс на эту должность. До объявления и проведения конкурса будет назначен исполняющий обязанности руководителя Укравтодора, который обеспечит непрерывность восстановления украинских дорог и подготовку к зимнему периоду, — написал министр.

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Также он сообщил, что, помимо главы Укравтодора, правительство уволило еще и скандального заместителя главы ведомства Богдана Юлика. Последний прославился тем, что организовал ремонт дороги в Тернопольской области, разделив ее на много маленьких отрезков, чтобы не проводить тендер в системе Prozorro.

Напомним, глава Укравтодора Славомир Новак подал в отставку во вторник, 24 сентября.

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