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Первый замглавы МОЗ не дослушал вопроса СМИ и ушел с брифинга

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Журналисты считают, что этот демарш был демонстрацией отношения новой власти к медиа.
Семиволос решил проигнорировал вопрос журналистки
Семиволос решил проигнорировал вопрос журналистки
Facebook Андрея Семиволоса

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Первый замминистра охраны здоровья Андрей Семиволос демонстративно ушел с брифинга, не дослушав до конца вопрос журналиста. Об этом сообщила журналистка Алина Кондратенко в Facebook.

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"Мне кажется, начинаются беспрецедентные действия, связанные с нежеланием общаться со СМИ", - считает она.

"Сегодня на брифинге в Министерстве охраны здоровья господин Андрей Семиволос, первый заместитель министра, встал и вышел посреди брифинге, не дослушав вопрос журналиста", - возмущена журналистка.

При этом советник министра Дмитрий Раимов объясняет, что Семиволосу нужно на совещание.

При этом он ушел с брифинга во время вопроса, который задавала журналистка "Радио Свобода". 

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Андрей Семиволос был назначен первым замминистра охраны здоровья 11 сентября 2019 года.

 

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Теги: МОЗ, брифинг, журналисты, СМИ, Семиволос
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Комментариев (1)
Woodbrother    26.09.2019, 11:14
Оценка:  0
Woodbrother
Типичный слуга народа
А мог ведь и хреном на рояле сыграть.
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