Первый замглавы МОЗ не дослушал вопроса СМИ и ушел с брифинга
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Первый замминистра охраны здоровья Андрей Семиволос демонстративно ушел с брифинга, не дослушав до конца вопрос журналиста. Об этом сообщила журналистка Алина Кондратенко в Facebook.
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"Мне кажется, начинаются беспрецедентные действия, связанные с нежеланием общаться со СМИ", - считает она.
"Сегодня на брифинге в Министерстве охраны здоровья господин Андрей Семиволос, первый заместитель министра, встал и вышел посреди брифинге, не дослушав вопрос журналиста", - возмущена журналистка.
При этом советник министра Дмитрий Раимов объясняет, что Семиволосу нужно на совещание.
При этом он ушел с брифинга во время вопроса, который задавала журналистка "Радио Свобода".
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Андрей Семиволос был назначен первым замминистра охраны здоровья 11 сентября 2019 года.
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А мог ведь и хреном на рояле сыграть.