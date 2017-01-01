Трамп обвинил демократов в давлении на Зеленского и охоте на ведьм

Президент США считает, что демократы пытаются его снять, так как не верят в свою победу на выборах.

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Президент США Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в попытках оказать давление на украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает "Интерфакс".

"Я требую транспарентности от демократов, которые посещали Украину и пытались заставить нового президента сделать те вещи, которые они хотели", - сказал президент США.

По его словам, демократы "угрожали" Зеленскому. "Они обвиняют меня в этом, но я этого не делал", - отметил Трамп.

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Американский лидер указал, что ожидает "транспарентности" от бывшего вице-президента США Джо Байдена, так как и сам готов к транспарентности в том, что касается его разговора с Зеленским, вызвавшего скандал в американских политических кругах.

Трамп также добавил, что демократы инициировали расследование оснований для его импичмента, так как осознают, что не смогут победить на президентских выборах 2020 года.

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"Они сосредоточились на охоте на ведьм", - отметил президент. Он отметил, что у республиканцев - "великолепные" позиции, согласно опросам в таких штатах, как Огайо, Айова, Пенсильвания и Северная Каролина.

Напомним, ранее Владимир Зеленский выразил удивление, что его часть разговора с Дональдом Трампом тоже опубликовали.

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