ФСБ задержала украинца на въезде в Крым

Утверждается, что мужчина пытался проникнуть на оккупированный полуостров с чужим паспортом.

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В аннексированном Крыму сотрудники российского погрануправления ФСБ задержали гражданина Украины, который якобы “пытался въехать по чужому паспорту“ на полуостров. Об этом сообщает “Крым.Реалии“.

Мужчину задержали на пункте пропуска “Джанкой“.

В беседе с пограничниками 25-летний житель Мелитополя признался, что следовал в Россию на заработки по одолженному у друга паспорту, так как свой утерял. Молодой человек планировал вернуть документ истинному владельцу после успешного пересечения границы, отправив его попутным транспортом, – говорится в сообщении оккупационной администрации.

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ФСБ возбудило в отношении украинца уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в начале сентября ФСБ задержала двух украинцев на админгранице Крыма.

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