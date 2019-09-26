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ФСБ задержала украинца на въезде в Крым

Комментариев: 1
Утверждается, что мужчина пытался проникнуть на оккупированный полуостров с чужим паспортом.
ФСБ задержала в Крыму украинца
ФСБ задержала в Крыму украинца
depositphotos.com

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В аннексированном Крыму сотрудники российского погрануправления ФСБ задержали гражданина Украины, который якобы “пытался въехать по чужому паспорту“ на полуостров. Об этом сообщает “Крым.Реалии“.

Мужчину задержали на пункте пропуска “Джанкой“.

В беседе с пограничниками 25-летний житель Мелитополя признался, что следовал в Россию на заработки по одолженному у друга паспорту, так как свой утерял. Молодой человек планировал вернуть документ истинному владельцу после успешного пересечения границы, отправив его попутным транспортом, – говорится в сообщении оккупационной администрации.

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ФСБ возбудило в отношении украинца уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в начале сентября ФСБ задержала двух украинцев на админгранице Крыма.

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Теги: Крым, ФСБ, Джанкой
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Комментариев (1)
Pepsomen    26.09.2019, 18:12
Оценка:  -1
Pepsomen
Незнание законов не освобождает от ответственности.Пусть посидит,отдохнёт.Возможно поумнеет хоть немного.Тем более что его скоро назовут"пол-литра заключённым". :-)
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