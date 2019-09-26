Джулиани связывался с Богданом и Бакановым - информатор разведки США

Джулиани частно обращался ко многим советникам Зеленского, говорится в тексте жалобы.

Джулиани связывался с советниками Зеленского после выборов в Украине EPA/UPG

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Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани связывался с главой ОПУ Андреем Богданом и главой СБУ Иваном Бакановым. Об этом говорится в тексте рассекреченной жалобы сотрудника американских спецслужб, перевод фрагмента которой опубликовала УП.

“Независимые друг от друга американские чиновники сказали мне, что господин Джулиани частно обращался ко многим другим советникам Зеленского, включая руководителя Офиса президента Андрея Богдана и и. о. председателя СБУ Ивана Баканова“, - говорится в жалобе.

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Жалобщик ссылается на доклад по организованной преступности и коррупции от 22 июля, согласно которому два сотрудника Джулиани выехали в Киев в мае 2019 года и встретились с Бакановым и советником Зеленского, Сергеем Шефиром.

В то же время жалобщик заявляет, что ему не известно, происходили какие-то конкретные встречи.

“Я не знаю, встречались ли эти чиновники, говорили ли с господином Джулиани, но мне несколько официальных лиц сказали, что Ермак (помощник Зеленского Андрей Ермак - прим. ред.) и господин Баканов намеревались поехать в Вашингтон в середине августа“, - сказано в тексте.

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Жалобщик также приводит информацию о встрече в августе в Мадриде Джулиани и Ермака, о которой уже писали американские СМИ.

Напомним, ранее сообщалось, что в своей жалобе информатор разведки США назвал вовлеченных в давление на Киев чиновников.

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