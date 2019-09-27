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"Бумага сопротивляется": Дубилет порезался документом в Кабмине

Комментариев: 1
Министр порезался бумажным документом, когда обсуждал перевод документации в электронную форму.
Дубилет рассказал о казусе с бумагой, которую хочет уничтожить
Дубилет рассказал о казусе с бумагой, которую хочет уничтожить
Facebook Дмитрия Дубилета

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Министр Кабмина Дмитрий Дубилет рассказал, что порезался бумажным документом, когда обсуждал перевод документации в электронную форму. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Вчера забавное произошло. Изучаем с коллегами очередной бизнес-процесс. Обсуждаем, как его упростить и перевести в электронную форму. На столе лежит стопка бумажных документов, от которых пытаемся избавиться. Я беру ее — и режу о нее палец“, - поделился чиновник.

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“Бумага не сдается! Бумага наносит ответный удар!“, - пошутил министр Кабмина.

Напомним, ранее Дмитрий Дубилет рассказал, что на перепись населения нужно 5 млрд грн.

 

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Теги: Дубилет, министр, Кабмин, бумага, казус
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    27.09.2019, 11:22
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Да просто руки не оттуда выросли.
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