Пассажирское ж/д-сообщение с Россией прекращать не будут - Кабмин

Но и на возобновление авиаперелетов рассчитывать тоже не следует.

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Прекращение железнодорожного сообщения с Россией пока не планируется. Об этом заявил глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью “Экономической правде“.

По его словам, пассажирские рейсы в Россию являются одним из немногих прибыльных направлений в железнодорожных перевозках Украины.

Вы же знаете, что в пассажирских перевозках эти рейсы - одни из немногих, которые являются прибыльными... Мы просто создадим, наверное, дополнительные препятствия для граждан, которые все равно вынуждены ездить туда по разным причинам. Так они будут ездить через Беларусь, - пояснил министр.

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А вот возобновлять авиасообщение с Россией, по словам главы транспортного ведомства, Украина пока не будет:

Пока эта страна остается агрессором, мы в состоянии войны и не хочется повторений МН17. Это просто опасно для украинцев. Мне кажется, надо иметь какой-то суицидальный настрой, чтобы предложить восстановление этого авиасообщения, - заявил Криклий.

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По его словам, между авиа- и железнодорожным сообщением есть принципиальная разница. В авиационной сфере уже был прецедент, который стал показательным, тогда как вопрос прекращения железнодорожного сообщения является сугубо политическим:

Таких катастроф как МН17 на железнодорожных путях не происходило и я надеюсь, что не будет происходить. Этот вопрос лежит в политической плоскости. Если мы примем для себя решение, что вообще изолируемся полностью от России - это уже другое решение, - пояснил министр.

Напомним, Россия запустила поезд по Керченскому мосту.

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