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"Не я эту войну начала, но я ее закончу": Скалецкая о скандале в Минздраве

Комментариев: 2
Министр утверждает, что ведомство работает нормально и что настоящим профессионалам ничего не угрожает.
Скалецкая прокомментировала скандал в Минздраве
Скалецкая прокомментировала скандал в Минздраве
Фейсбук Зоряны Скалецкой

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В Минздраве сейчас проходит аудит, по результатам которого в министерстве останутся работать лучшие и наиболее эффективные сотрудники. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на своей странице в Фейсбук.

Кроме того, глава медицинского ведомства прокомментировала скандал, который разгорелся вокруг кадровой политики министерства.

Все, кто работает эффективно на государство и народ Украины, специалист в своем деле - дальше будет работать в команде. И на том точка. Суть реформы государственной службы - профессиональные чиновники, знатоки своего дела, которые без политики работают на государство. А не политическими средствами воюют с командой министерства. Не я эту войну начала, но я ее закончу, - резюмировала министр.

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Также Скалецкая заявила, что никакого паралича работы министерства нет и ведомство работает нормально:

Работа министерства идет в обычном режиме. Внутренняя ссора между одним из моих заместителей и частью коллектива ведомства не влияет на то, чтобы скорая доехала до пациента вовремя, были лекарства, готовились законы. Мы все работаем, - написала Скалецкая.

Напомним, госслужащие МОЗ обратились к премьер-министру с открытым письмом, в котором заявили, что в ведомстве идут политические репрессии.

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Теги: Зоряна Скалецкая, Минздрав Украины, скандал
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Комментариев (2)
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Woodbrother    27.09.2019, 19:01
Оценка:  0
Woodbrother
Министр без образования - это так прикольно.
Л_о_л_а    27.09.2019, 18:28
Оценка:  -1
Л_о_л_а
пауки в банке
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