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В "ЛНР" автомобилистов обязали поменять номера до конца года

Комментариев: 7
Местные жители предполагают, что так боевики наполняют бюджет своей организации, ведь замена платная.
Жителей Луганска заставляют снять украинские автономера
Жителей Луганска заставляют снять украинские автономера
espreso.tv

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В оккупированных районах Луганской области боевики обязали автомобилистов до конца года поменять украинские автономера на номера террористической организации “ЛНР“. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на информацию, полученную непосредственно от местных жителей.

Затягивают удавку. До конца года сказали поменять всем номера на машинах, иначе грозят штрафами. В “МРЭО“ уже с утра очереди сейчас, - рассказал анонимный луганчанин.

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По мнению самих луганских автомобилистов, таким способом боевики “ЛНР“ пытаются наполнить “бюджет“ своей организации.

Нужно же откуда-то качать деньги, поэтому и придумали “новшевство“, за которое нужно выложить около 1000 рублей, - говорят жители.

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При этом сообщается, что проукраински настроенные водители не спешат менять номера на машинах, хотя многие все-таки решили подчиниться требованию оккупантов, чтобы избежать последствий для себя.

Примечательно, что украинские автономера боевики не забирают:

Это как с паспортами. Украинский паспорт никто не забирает, но ты можешь оформить еще и паспорт России, - объяснил источник.

Напомним, в “ЛНР“ пять детей подорвались на гранате.

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Теги: ЛНР, автомобильные номера, Луганск
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Комментариев (7)
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Woodbrother    01.10.2019, 12:31
Оценка:  0
Woodbrother
С сегодняшнего дня книги на россии продают по паспортам.
WTF2_сосет_хyй    01.10.2019, 12:13
Оценка:  -1
WTF2_сосет_хyй
там опять скотомогильник ато обоссали, срагули, а вы тут посетесь. хтож защищать будет хероев?)))))))
Porebrik    01.10.2019, 11:56
Оценка:  0
Porebrik
Ничего, скоро освободим Донбасс от русофашистов
PINKIPAU    01.10.2019, 11:48
Оценка:  0
PINKIPAU
Клеить будут на мопеды, да на собачьи и оленьи упряжки.
VinsBad    01.10.2019, 11:35
Оценка:  0
VinsBad
А мозги менять когда будут? Хотя там и менять особо нечего...
Зелибоба    01.10.2019, 11:24
Оценка:  -1
Зелибоба
бредота для каструль
Люблю_Украину    01.10.2019, 11:31
Оценка:  -1
Люблю_Украину
либо, как и планировалось еще давно, Профессор Преображенский решил уничтожить свое неудачное и нежизнеспособное творение). Там Венгры мутят, там Польша, тут Россия. Это же все не спроста.
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