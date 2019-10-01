В "ЛНР" автомобилистов обязали поменять номера до конца года

Местные жители предполагают, что так боевики наполняют бюджет своей организации, ведь замена платная.

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В оккупированных районах Луганской области боевики обязали автомобилистов до конца года поменять украинские автономера на номера террористической организации “ЛНР“. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на информацию, полученную непосредственно от местных жителей.

Затягивают удавку. До конца года сказали поменять всем номера на машинах, иначе грозят штрафами. В “МРЭО“ уже с утра очереди сейчас, - рассказал анонимный луганчанин.

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По мнению самих луганских автомобилистов, таким способом боевики “ЛНР“ пытаются наполнить “бюджет“ своей организации.

Нужно же откуда-то качать деньги, поэтому и придумали “новшевство“, за которое нужно выложить около 1000 рублей, - говорят жители.

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При этом сообщается, что проукраински настроенные водители не спешат менять номера на машинах, хотя многие все-таки решили подчиниться требованию оккупантов, чтобы избежать последствий для себя.

Примечательно, что украинские автономера боевики не забирают:

Это как с паспортами. Украинский паспорт никто не забирает, но ты можешь оформить еще и паспорт России, - объяснил источник.

Напомним, в “ЛНР“ пять детей подорвались на гранате.

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