Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“Слуга народа” напомнил, что “формулу Штайнмайера” согласовывал еще Порошенко

Комментариев: 4
Всплыли интересные детали скандальной “формулы Штайнмайера”, которые напрямую касаются Петра Порошенко.
Порошенко согласовывал "формулу Штайнмайера"
Порошенко согласовывал "формулу Штайнмайера"
Скриншот видео

Народный депутат от “Слуги народа” Александр Ткаченко заявил, что в 2016 году пятый президент Петр Порошенко публично говорил о согласовании “формулы Штайнмайера”. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Октябрь 2016, уже после Иловайска и Дебальцево, переговоры на полях "Нормандской четверки" ... Вот она, где появилась “формула Штайнмайера” и ее подписант. Всем порохоботам посвящается. Только теперь говорят искренне, а раньше это прикрывали типа "патриотизмом". И кремлевских заложников обменяли уже и разведения войск началось и окно для возвращения Донбасса открылось. Почувствуйте две разницы, - написал Ткаченко.

Читай также: Париж поддержал согласование формулы Штайнмайера

Нардеп также опубликовал видео того, как Порошенко говорит о согласовании “формулы Штайнмайера” во время общения с прессой.

Напомним, реакции Киева на формулу Штайнмайера "насторожили" Москву. В МИД РФ не понимают, почему все так всполошились из-за 4 года как известной формулы.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: формула Штайнмайера, Слуга народа, Александр Ткаченко, Порошенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
chytan    03.10.2019, 10:10
Оценка:  +2
chytan
Зеленые твари !!!
Люблю_Украину    03.10.2019, 10:23
Оценка:  0
Люблю_Украину
спасают страну мрази, все же так хорошо шло и вот приперлись эти гады)
Huper!    03.10.2019, 10:06
Оценка:  +3
Huper!
Может еще вспомним что выборы так и не проводили, потому что условие было контроль за нами а не ОБСЕ. Сравнил ты х с пальцем, урод конченный
alex-zol    03.10.2019, 10:05
Оценка:  +1
alex-zol
Пользуетесь слуги, видосами Шария))))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь