Всплыли интересные детали скандальной “формулы Штайнмайера”, которые напрямую касаются Петра Порошенко.

Народный депутат от “Слуги народа” Александр Ткаченко заявил, что в 2016 году пятый президент Петр Порошенко публично говорил о согласовании “формулы Штайнмайера”. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Октябрь 2016, уже после Иловайска и Дебальцево, переговоры на полях "Нормандской четверки" ... Вот она, где появилась “формула Штайнмайера” и ее подписант. Всем порохоботам посвящается. Только теперь говорят искренне, а раньше это прикрывали типа "патриотизмом". И кремлевских заложников обменяли уже и разведения войск началось и окно для возвращения Донбасса открылось. Почувствуйте две разницы, - написал Ткаченко.

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Нардеп также опубликовал видео того, как Порошенко говорит о согласовании “формулы Штайнмайера” во время общения с прессой.

Напомним, реакции Киева на формулу Штайнмайера "насторожили" Москву. В МИД РФ не понимают, почему все так всполошились из-за 4 года как известной формулы.

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