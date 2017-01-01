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"Нанотехнологии" в ремонте дорог: Под Николаевом ямы залатали матрасами

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Автомобилисты пытаются как-то уберечь свои машины от травм
Автомобилисты пытаются как-то уберечь свои машины от травм
Скриншот

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В Николаевской области местные жители подручными средствами пытаются решить проблему ям на проезжей части дорог - выбоины заделали матрасами.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Фото в Facebook выложил местный житель. В комментариях пишут, что это путь на дачи. Поэтому, очевидно, инициатива принадлежит местным людям, которые ежедневно бьют свои машины. Матрас сливается с трассой и издалека почти незаметный. Люди шутят, и такой ремонт называют “местными нанотехнологиями“.

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Как сообщалось, в мае в Луцке глубокие ямы на дорогах засадили цветами.

27 августа стало известно, что жители столичных Осокорков сами ремонтируют дорогу, которой официально не существует.

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Теги: ямы, дороги, Укравтодор
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