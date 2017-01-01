Жертвой грабителей оказался военный: Парня избили табуреткой и раздетым бросили на обочине

Лечение Назара требует десятков тысяч гривен и в сети неравнодушные люди стремятся поддержать родственников военнослужащего.

Жестоко избитым и ограбленным парнем в Броварах Киевской области оказался 19-летний боец Вооруженных сил Украины Назар Березовский.

Об этом сообщает военнослужащий ВСУ Евгений Слуценко в Facebook.

Пострадавший сейчас находится в больнице. Его побратим Евгений уже разговаривал с Назаром по телефону.

Читай также: В ночном клубе Львова до смерти избили курсанта военной академии

“Ему исполнилось 19 лет, в его же День Рождения, его сильно избили 3 человека, забрали ЧАСЫ, ПАСПОРТ, ВОЕННЫЙ БИЛЕТ и даже су*и сняли кроссовки и выкинули его на дорогу, якобы будто сбила машина. Дай Бог здоровья тем людям, которые его нашли в 3 часа ночи на обочине и вызвали скорую помощь. Сейчас на данный момент Назар лежит в очень критичном состоянии в больнице. Проводятся куча проверок по его состоянию. Говорить практически не может, только постельный режим. Прошло уже 5 дней, пошло какое-то ухудшение по голове“, - пишет друг Назара.

В течение недели пострадавшего перевезут в больницу в Ирпень и там будут делать операцию на голове. В состоянии Назара сейчас есть и некоторые улучшения, все лечение требует десятков тысяч гривен и в сети неравнодушные люди стремятся поддержать родственников военнослужащего.

Читай также: Суд арестовал мужчину за избиение ветерана АТО

“Говорил в нос, говорит легче немного стало,очень только болит тело, голова, сидит на обезболивающих сутками, кушает уже нормально, сам в туалет ходит. Говорит то что более-менее уже начал чувствовать тело“, - отметил Слуценко.

Как сообщалось 3 октября, под Киевом грабители табуреткой выбивали деньги из парня.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram