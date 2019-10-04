"Мы - не наивные дети": "Слуги" объяснили желание Путина вернуть Донбасс его заботой об РФ

Вопрос достижения мира на Донбассе не может быть решен без президента России Владимира Путина, подчеркнули в "СН".

Яременко заверил, что его фракция наивна и понимает, что такое Путин УНИАН

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Вопрос достижения мира на Донбассе не может быть решен без президента страны-агрессора России Владимира Путина. Об этом заявил глава комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко, передает "ДС".

Яременко подчеркнул, что разведение войск не является их выводом. "Мы не наивные дети, мы читали все тексты минских договоренностей, мы все прекрасно знаем и понимаем, что происходит", - заверил он.

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"Нам пять лет та сторона рассказывает: говорите с "ЛНР", "ДНР", ведите с ними переговоры. Мы не наивные. Мы понимаем, что виноват в том, что происходит, и может остановить только Путин. И мы хотим переговоров с ним", - подчеркнул Яременко.

Он считает, что подписание "формулы Штайнмайера" и готовность к разведению войск на отдельных участках - это маленькие шаги, которую могут приблизить главную цель.

"Мы не бросаемся в воду, не проверив глубину. Мы идем маленькими шагами вперед, которые позволяют нам остановиться в любую секунду", - сказал Яременко.

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Он добавил, что Путин - рациональный политик. "Я вам гарантирую: он не изменится ни на грамм. Но он - рациональный политик. Он тоже заботится об интересах своего государства. Он видит, что международные санкции ему стоят очень дорого..." - уверяет Яременко.

"Если бы у него не было мотивов говорить о возвращении Донбасса - он бы и не говорил. И то, что он пошел на этот разговор - давайте, используем сейчас, посмотрим", - резюмировал народный депутат.

Напомним, ранее в "Слуге народа" заверили, что Зеленскому не нужно отчитываться перед парламентом по "формуле Штайнмайера".

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