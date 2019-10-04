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"Мы - не наивные дети": "Слуги" объяснили желание Путина вернуть Донбасс его заботой об РФ

Комментариев: 16
Вопрос достижения мира на Донбассе не может быть решен без президента России Владимира Путина, подчеркнули в "СН".
Яременко заверил, что его фракция наивна и понимает, что такое Путин
Яременко заверил, что его фракция наивна и понимает, что такое Путин
УНИАН

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Вопрос достижения мира на Донбассе не может быть решен без президента страны-агрессора России Владимира Путина. Об этом заявил глава комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко, передает "ДС".

Яременко подчеркнул, что разведение войск не является их выводом. "Мы не наивные дети, мы читали все тексты минских договоренностей, мы все прекрасно знаем и понимаем, что происходит", - заверил он.

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"Нам пять лет та сторона рассказывает: говорите с "ЛНР", "ДНР", ведите с ними переговоры. Мы не наивные. Мы понимаем, что виноват в том, что происходит, и может остановить только Путин. И мы хотим переговоров с ним", - подчеркнул Яременко.

Он считает, что подписание "формулы Штайнмайера" и готовность к разведению войск на отдельных участках - это маленькие шаги, которую могут приблизить главную цель.

"Мы не бросаемся в воду, не проверив глубину. Мы идем маленькими шагами вперед, которые позволяют нам остановиться в любую секунду", - сказал Яременко.

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Он добавил, что Путин - рациональный политик. "Я вам гарантирую: он не изменится ни на грамм. Но он - рациональный политик. Он тоже заботится об интересах своего государства. Он видит, что международные санкции ему стоят очень дорого..." - уверяет Яременко.

"Если бы у него не было мотивов говорить о возвращении Донбасса - он бы и не говорил. И то, что он пошел на этот разговор - давайте, используем сейчас, посмотрим", - резюмировал народный депутат.

Напомним, ранее в "Слуге народа" заверили, что Зеленскому не нужно отчитываться перед парламентом по "формуле Штайнмайера".

 

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Теги: формула Штайнмайера, РФ, Украина, Путин, Слуга народа, Яременко
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Комментариев (17)
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Motorcat    04.10.2019, 11:01
Оценка:  +4
Motorcat
"Посмотрим" - краткое содержание программы действий Зеленой власти по всем направлениям
ВосставшийИзБана    04.10.2019, 10:52
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Мы тоже не наивные дети. 5 лет "Путин" об РФ не заботился и тут вдруг его накрыло заботой.
farfalle    04.10.2019, 11:01
Оценка:  +1
farfalle
Вот именно, что вы наивные дети. Вас 25 лет олигархат у власти разводит и стрижет, как овец. И каждого президента на руках вносите, а потом пинками гоняете. Ну не состоялись вы как государство, пора с этим заканчивать
ВосставшийИзБана    04.10.2019, 11:21
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
1. Не каждого на руках вносим.
2. Как государство состоялись.
Woodbrother    04.10.2019, 11:37
Оценка:  -2
Woodbrother
farfalle - Украина как раз полноценное государство в отличии от вашей на россии. Ваша на россия - это стадо баранов, ведомое двойником мертвого пастуха. Двойник ведет баранов на скотобойню. Бараны в восхищении
ВосставшийИзБана    04.10.2019, 11:55
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Он постоянно забывает что у "русских" нет своего государства. Ни де юре, ни де факто. Вот поэтому постоянно пургу и гонят на соседей.
farfalle    04.10.2019, 11:57
Оценка:  -1
farfalle
Два идиота, прости господи. О каком государстве речь, если на Украине охлократия???
ВосставшийИзБана    04.10.2019, 12:05
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Не тебе толковать о государстве, если из вашей конституции вытекает что у вас нет своего государства. Если конечно ты "русский".
Woodbrother    04.10.2019, 10:46
Оценка:  -2
Woodbrother
Ну тогда все, пиши - пропало. Сдох его любимый путен 15.02.16 г. Переговоры вести больше не с кем
farfalle    04.10.2019, 11:00
Оценка:  0
farfalle
Ты опять свою заезженную пластинку поставил? Как тебе живется без мозга?
Woodbrother    04.10.2019, 11:09
Оценка:  -2
Woodbrother
Куда пропал старый и больной путин, если он до сих пор жив. Я про того, который в 2015 г. три месяца на людях не показывался, а потом полетел к Эрдогану, на несгибаемых ногах с трудом сошел с трапа самолета. Сел мимо кресла на пресс-конференции и не смог самостоятельно встать, а потом совсем исчез.
Зорян_и_Шкиряк    04.10.2019, 11:11
Оценка:  -2
Зорян_и_Шкиряк
Не обращайте внимание на Деревянного Дятла. Просто он тут талантливо играет роль записного идиота, и втягивание оппонентов в бессмысленный с ним диспут и срач - и есть его задача.
Равнодушие - самый страшный его враг.
Woodbrother    04.10.2019, 11:12
Оценка:  -2
Woodbrother
На Новый Год показали старую консерву-поздравление. Там еще путен был без трупных пятен. а в середине февраля 2016 года медведев ночью запостил в интернете -"Только что умер мой дорогой друг в.в. х...ло" , ну типа как то так. В кремль всю ночь ехали кортежи олигархов делить власть.
farfalle    04.10.2019, 11:13
Оценка:  -2
farfalle
Ты поменьше читай такие же тупые источники, как ты сам. Это полезно
Woodbrother    04.10.2019, 11:16
Оценка:  +1
Woodbrother
Зря вы медведева тупым считаете. Он очень грамотный мужик, только ростом не вышел, за что его иногда бьют на кремле.
farfalle    04.10.2019, 11:17
Оценка:  -1
farfalle
Мда, ты оказался еще тупее, чем я думал...
Woodbrother    04.10.2019, 11:24
Оценка:  +1
Woodbrother
farfalle - причем тут я, это у вас страна такая. Во всем мире такая лажа не прошла бы. А на россии все довльны. Хотя явственно видно, что все новые путины не похожи на оригинал да и друг на друга то же. Смешно
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