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В "Слуге народа" признали, что "формула Штайнмайера" была требованием Кремля

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Без ее согласования у Путина отказывались согласовывать дату переговоров в "нормандском формате".
В "Слуге народа" объяснили, зачем нужна "формула Штайнмайера"
В "Слуге народа" объяснили, зачем нужна "формула Штайнмайера"
УНИАН

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Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия во время брифинга в кулуарах Рады заявил, что согласование “формулы Штайнмайера“ было “техническим шагом“ для перехода к переговорам в нормандском формате, передает Лига.

Глава комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко также добавил, что согласование формулы было условием Кремля для начала переговоров в нормандском формате.

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“Почему надо было это (согласовать ФШ – ред.) сделать? Потому что это условие, требование России для проведения саммита в нормандском формате. Это их условие для диалога президентов“, - объяснил депутат. 

Ранее Давид Арахамия заявил, что в Раде пока нет даже концепции закона об особом статусе ОРДЛО.

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Теги: формула Штайнмайера, Зеленский, "Слуга народа", Донбасс, Кремль
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    02.10.2019, 13:03
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Что и требовалось доказать.
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