ГПУ пересмотрит все дела по Burisma и Байдену - Рябошапка

Так в ГПУ хотят убедиться, что по этим делам не было никаких процессуальных нарушений.

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Генпрокуратура проводит аудит старых производств и планирует среди прочих изучить уголовные производства, в которых фигурирует компания “Burisma“, связанная с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка на пресс-конференции в пятницу, 4 октября, пишет “Гордон“.

Мы сейчас пересматриваем все производства, которые были закрыты или раздроблены, или расследовались ранее, с тем, чтобы принять решение в тех случаях, когда решения были приняты незаконные процессуальные, чтобы мы их пересмотрели, - заявил Генпрокурор.

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По его словам, аудит коснется и тех производств, в которых фигурировал Джо Байден и его сын Хантер:

Что касается количества дел, я не могу назвать точную цифру, так как мы только недавно начали работу и аудит. Из того, что мы видели, там, где могут быть причастны Burisma или Байден, Злочевский (экс-министр экологии Украины – ред.) и Курченко, – где-то около 15 (уголовных дел – ред.), - заявил генпрокурор.

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При этом Рябошапка утверждает, что к нему никто не обращался по поводу расследования производств, касающихся семьи Байдена:

Никто из иностранных, из отечественных политиков, чиновников и не чиновников не звонил мне и не пытался повлиять на мои решения по конкретным уголовным производствам, - заявил глава ГПУ.

Напомним, Руслан Рябошапка рассказал о своих главных достижениях за первые 30 дней на должности.

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