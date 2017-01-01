Разбившийся под Львовом Ан-12 ранее скандально “засветился” в Ужгороде

Тогда службы заподозрили экипаж в контрабанде.

В 2014 году Ан-12 приземлился в Ужгороде Mukachevo.net

Потерпевший крушение под Львовом грузовой самолет Ан-12 5 лет назад приземлился в аэропорту Ужгорода. Тогда экипаж заподозрили в контрабанде. Об этом сообщает местный ресурс Mukachevo.net.

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По данным журналистов в августе 2014 года в аэропорту Ужгород сел грузовой самолет Aн-12 с регистрационным номером 50815B. Тогда его заподозрили в контрабанде товара. По предварительной информации груз был задокументирован, но имел контрабандное назначения.

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Как оказалось позже, это был тот самый самолет, который сегодня совершал рейс Виго-Львов, но не долетел до аэропорта “Львов”, исчезнув с радаров.

Напомним, мэр Львова об аварии Ан-12. По его словам, кабина пилота срезана, фрагменты тел разбросаны. Андрей Садовой заявил, что самолет не должен был садиться во Львове.

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