Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Разбившийся под Львовом Ан-12 ранее скандально “засветился” в Ужгороде

Комментариев: 0
Тогда службы заподозрили экипаж в контрабанде.
В 2014 году Ан-12 приземлился в Ужгороде
В 2014 году Ан-12 приземлился в Ужгороде
Mukachevo.net

Потерпевший крушение под Львовом грузовой самолет Ан-12 5 лет назад приземлился в аэропорту Ужгорода. Тогда экипаж заподозрили в контрабанде. Об этом сообщает местный ресурс Mukachevo.net. 

Читай также: Крушение Ан-12 под Львовом: рассматриваются две версии аварии

По данным журналистов в августе 2014 года в аэропорту Ужгород сел грузовой самолет Aн-12 с регистрационным номером 50815B. Тогда его заподозрили в контрабанде товара. По предварительной информации груз был задокументирован, но имел контрабандное назначения.

Читай также: Под Львовом самолет Ан-12 совершил аварийную посадку: Есть жертвы

Как оказалось позже, это был тот самый самолет, который сегодня совершал рейс Виго-Львов, но не долетел до аэропорта “Львов”, исчезнув с радаров. 

Напомним, мэр Львова об аварии Ан-12. По его словам, кабина пилота срезана, фрагменты тел разбросаны. Андрей Садовой заявил, что самолет не должен был садиться во Львове.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Львов, Ан-12, авария, аварийная посадка, крушение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь