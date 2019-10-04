Авария Ан-12: потерпевшие в тяжелом состоянии, двух уже прооперировали

Двух выживших в аварии уже прооперировали, также оперируют третьего. Врачи рассчитывают стабилизировать состояние пациентов.

Трое выживших при аварийной посадке грузового Ан-12 поступили во Львовскую клиническую больницу № 8, двум из них сделаны операции, сообщает УНН.

Есть трое пострадавших с места авиакатастрофы. Пациенты доставлены в тяжелом состоянии. Сейчас 2 пациентов прооперировали, они остаются в отделении неотложной помощи и один пациент оперируется... мы на помощь вызвали хирурга из областной больницы. Это пациент, состояние которого самое... У всех пациентов есть сочетанные травмы, в первых двух - это скелетные травмы, перелом плечевой кости, перелом костей таза с вывихом, у 3-го пациента многочисленные повреждения - черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, таза, также открытый перелом конечности. Всем пациентам оказывается необходимая помощь. После стабилизации состояния все пациенты будут повторно осмотрены... Планируем после стабилизации состояния провести компьютерно-томографическое обследование... Думаем, что нам удастся стабилизировать всех пациентов, - сообщили в больнице.

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Также стало известны сведения о уцелевших членов экипажа самолета. По предварительной информации пациенты 1966 г.р., 1969 г.р. и один пациент 52 года. Они жители разных городов Украины: город Запорожье, город Киев и город Винница.

Тем временем, в сети появилось видео деблокирования выживших из самолета.

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Напомним, разбившийся под Львовом Ан-12 ранее скандально “засветился” в Ужгороде. Тогда службы заподозрили экипаж в контрабанде.

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