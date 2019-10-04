"Ошибки коммуникации": Премьер назвал причину конфликта в Минздраве
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Сложные отношения министра здравоохранения Зоряны Скалецкой с коллективом министерства стали результатом ошибок коммуникации. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время презентации проекта Программы действий правительства в парламенте.
Я убежден в том, что профессиональные люди найдут между собой общий язык, а то, что сейчас происходит, - это просто ошибки коммуникации, - отметил Гончарук.
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Сложившуюся в министерстве ситуацию премьер назвал “очень неоднозначной“, но выразил надежду, что Скалецкая всё же сумеет найти общий язык с коллективом.
Я очень хорошо знаю лично десятки коллег, работающих в Минздраве, там очень неоднозначные оценки происходящего. У меня есть абсолютное доверие министру. Я абсолютно убежден, что это профессиональный, умный человек, и она в ближайшее время построит команду, которая способна будет достигать всех целей, - добавил глава правительства.
Напомним, на встрече Скалецкой с коллективом Минздрава полноценный диалог так и не состоялся.
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