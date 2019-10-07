"Слуга народа" надеется на возвращение оккупированного Донбасса до Нового года

Во фракции заявили, что стараются быть оптимистами и верить, что РФ выполнит свои обещания.

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Оккупированные части Донецкой и Луганской областей смогут вернуться в состав Украины уже до Нового года. Об этом глава комитета ВР по международным делам Богдан Яременко заявил в интервью РБК-Украина.

“Мы однозначно заявили свою позицию. Мы согласны на выборы в ближайшее время, но только при выполнении определенных предпосылок: выборы на всей территории Украины, по украинским законам и после обеспечения условий безопасности", - говорит он.

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"Если Россия готова к конструктивным действиям и вместе мы сможем обеспечить все до декабря - будет замечательно, если на Новый год эти территории вернутся в состав Украины", - подчеркнул депутат.

Россия может вывести свои войска, своих наемников, это дело нескольких недель, уверяет Яременко.

Далее туда вернется украинская власть, которая сможет достаточно быстро восстановить там украинский правопорядок, считает он. "То есть, при желании РФ все можно сделать достаточно быстро", - подчеркнул депутат.

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Отвечая на вопрос, можно ли вообще верить РФ, Яременко заявил: "Мы стараемся быть оптимистами, но не потому, что мы не знаем или не помним истории".

"А потому, что РФ, продолжая отрицать свое участие в войне на Донбассе, отрицая, что является участником Минских соглашений, все же пошла на их выполнение в части обмена "35 на 35", - отметил он.

"Это мое личное мнение. Донбасс дорого обходится России, у них есть определенные надежды на облегчение режима санкций, и поэтому они начали эту игру. Насколько далеко они готовы зайти, я, конечно, не знаю. И доверия к ним нет. Поэтому мы будем двигаться маленькими шагами", - добавил депутат.

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"Здесь многие скажут: да как вы вообще России доверять можете ?! Но речь не идет о том, чтобы слиться в братской любви с РФ, а о том, чтобы было доверие к ним на переговорах, чтобы быть уверенными, что они выполнят то, что обещают", - говорит Яременко.

Ранее Яременко также высказал мнение, чем грозит Украине отказ выполнять "формулу Штайнмайера".

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