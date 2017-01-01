А тех, которые уже имеются, будут выводить из цирковой индустрии.

Государственные цирки больше не будут закупать животных depositphotos.com

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Министерство культуры больше не будет закупать новых животных для государственных цирков. Об этом сообщил основатель движения UAnimals Александр Тодорчук на своей странице в Фейсбук.

По его словам, договоренность о прекращении закупок была достигнута во время встречи активистов с министром культуры Владимиром Бородянским. Кроме того, министерство создает рабочую группу, которая займется скорейшей разработкой плана по выводу животных из государственных цирков.

Впереди нас ожидает противодействие цирков и создание максимально гуманного к животным плана. Но главное - впервые имеем четкую и однозначную позицию министерства, - написал Тодорчук.

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Сейчас в Украине действует семь государственных цирков, которые финансируются из государственного бюджета: в Киеве, Львове, Харькове, Кривом Роге, Днепре, Запорожье и Одессе.

Они финансируются из бюджета, поэтому за удар кнутом платит каждый налогоплательщик. Пришло время прекратить этот садизм. Далее - полный законодательный запрет (эксплуатации животных в цирке – ред.) и развитие украинского цирка без животных, - заявил активист.

Напомним, украинский суд впервые запретил цирку использовать животных в выступлениях.

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