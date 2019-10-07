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Таксист отказался везти Порошенко: сеть позабавило интересное видео

Комментариев: 11
Таксист отказался везти Порошенко с женой, которые протестовали на Майдане .
Порошенко попал в неловкую ситуацию
Порошенко попал в неловкую ситуацию
president.gov.ua

Петр Порошенко на Майдане Независимости попал в неловкую ситуацию, когда попытался с женой Мариной покинуть территорию протеста. В сеть попало интересное видео.

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На видео видно, как Петр Порошенко подошел к автомобилю марки Skoda Octavia с шашками такси. Политик начал договариваться с водителем такси о поездке. Между тем, таксист отказался везти чету Порошенко. 

После этого Петр Алексеевич практически полностью залез на заднее сидение и продолжил диалог с водителем такси, но тот решение не изменил.

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Получив отказ, Порошенко вышел из автомобиля. Его окружила толпа протестующих, которая скандировала фамилию пятого президента.

Комментаторы под видео отметили, что это может быть постановкой. Многие отмечают, что таксист сделал правильный выбор.

Напомним, Порошенко устроил перепалку с Билецким. Причиной словесного конфликта стала “формула Штайнмайера”.

 

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Теги: Порошенко, курьез, таксист, Майдан
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Комментариев (11)
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foster12    07.10.2019, 14:28
Оценка:  -1
foster12
Таксист просто вЫи бнуться решил.
А в общем он просто дебил...
Carelessangel    07.10.2019, 14:12
Оценка:  +3
Carelessangel
Д О Л БО Е Б Ы как и пар ашенка!
Зорян_и_Шкиряк    07.10.2019, 14:03
Оценка:  +4
Зорян_и_Шкиряк
Наши люди на Майдан на такси не ездють!!!
Владимир2003    07.10.2019, 14:02
Оценка:  +3
Владимир2003
Видать порох мало денег предложил
Peyot    07.10.2019, 14:01
Оценка:  -2
Peyot
Очережной фейк и засцанцев))))))
Coюзник    07.10.2019, 13:58
Оценка:  +5
Coюзник
Надо было с Виталика брать пример и на велике приехать ...
Хулиганка*    07.10.2019, 13:55
Оценка:  +2
Хулиганка*
Постановка какая-то.... типа, порох и без охраны.... показали бы еще как его в троллейбус не пустили...
Глод    07.10.2019, 13:51
Оценка:  -2
Глод
А Педро что-то опустился, уже на такси ездит.
Глод    07.10.2019, 13:50
Оценка:  +1
Глод
Респект таксисту.
PINKIPAU    07.10.2019, 13:49
Оценка:  -6
PINKIPAU
Таксист видимо голосовал за скомороха. Скоро паяц сделает ему смешно, обложив налогами(((. Таксист-зелебобик продаст машину, пойдет на рынок грузчиком, мешки носить(((.
asfd0    07.10.2019, 14:01
Оценка:  0
asfd0
Всё гораздо проще, петя всем известный халявщик, а на такси за бесплатно не возят, такие жмоты на тролейбусах пусть катаются.
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