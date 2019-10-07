Таксист отказался везти Порошенко: сеть позабавило интересное видео

Таксист отказался везти Порошенко с женой, которые протестовали на Майдане .

Петр Порошенко на Майдане Независимости попал в неловкую ситуацию, когда попытался с женой Мариной покинуть территорию протеста. В сеть попало интересное видео.

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На видео видно, как Петр Порошенко подошел к автомобилю марки Skoda Octavia с шашками такси. Политик начал договариваться с водителем такси о поездке. Между тем, таксист отказался везти чету Порошенко.

После этого Петр Алексеевич практически полностью залез на заднее сидение и продолжил диалог с водителем такси, но тот решение не изменил.

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Получив отказ, Порошенко вышел из автомобиля. Его окружила толпа протестующих, которая скандировала фамилию пятого президента.

Комментаторы под видео отметили, что это может быть постановкой. Многие отмечают, что таксист сделал правильный выбор.

Напомним, Порошенко устроил перепалку с Билецким. Причиной словесного конфликта стала “формула Штайнмайера”.

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