Министерство ветеранов будет помогать осужденным АТОшникам

При министерстве появилась специальная группа, которая займется юридической и психологической помощью ветеранам, совершившим преступление.

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При Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц создана ситуативная группа, которая будет заниматься поддержкой и помощью ветеранам, находящимся под следствием или уже осужденным. Об этом глава министерства Оксана Коляда написала в блоге на сайте интернет-издания “Украинская правда“.

Я сейчас активно включилась в процесс лоббирования эффективной программы психосоциальной адаптации. Именно поэтому мы сформировали ситуативную группу по поддержке и помощи осужденным украинским ветеранам и тем, которые находятся под следствием. И вопрос не в оправдании поступка, а в преодолении последствия стрессовых расстройств, их профилактики, - написала министр.

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Она также рассказала, данная ситуативная группа, включающая психологов, юристов и социальных работников будет действовать на постоянной основе, поскольку случаев, когда ветеранам нужна их помощь, будет немало.

Сокращение финансирования программы психосоциальной адаптации, очевидно, приведет к увеличению таких случаев, - добавила Коляда.

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В качестве примера, Коляда привела ситуацию с Алексеем Белько, который угрожал взорвать Мост метро в Киеве, а также с военным 72-й отдельной механизированной бригады Дмитрием Балабухой, которого приговорили к 9 годам заключения за убийство мужчины на остановке общественного транспорта в Киеве.

Кроме того, она добавила, что инициирует возвращение практики проведения психолого-психиатрической судебной экспертизы военными специалистами, которые знают специфику получения и последствий боевой травмы.

Напомним, Белько попросил прощения у жителей Киева и заверил, что не собирался подрывать мост.

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