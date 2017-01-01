Сутки в ООС: 27 обстрелов, без потерь

Сепаратисты 27 раз обстреливали позиции украинских военных из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

За сутки в ООС позиции ВСУ обстреляли 27 раз, но обошлось без потерь Getty Images

За сутки 7 октября сепаратисты 27 раз нарушили режим прекращения огня: они обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС во вторник, 8 октября.

Противник также намеренно обстрелял участок разведения сил возле Золотого из гранатометов разных систем и стрелецкого оружия.

За прошедшие сутки обошлось без потерь среди бойцов ВСУ.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил 13 обстрелов: дважды неподалеку Чермалыка - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Песков - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; Неподалеку Опытного - из стрелкового оружия; четыре раза вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Павлополя - из ручного противотанкового гранатомета; вблизи Талаковки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Новотроицкого - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Пищевика и Тарамчука - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил 14 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм; неподалеку Майского - из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия; вблизи Гладосового и Хутора Свободного - из минометов калибра 82 мм; по два раза неподалеку Новгородского и в районе Золотого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Крымского - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Луганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Попасной - из гранатометов различных систем.

Напомним, что 6 октября сепаратисты 25 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный погиб, еще один получил ранения.

Также сообщалось, что 5 октября сепаратисты 24 раза нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевую травму.

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