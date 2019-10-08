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Пашинского хотят физически уничтожить в СИЗО - адвокат

Комментариев: 21
Безальтернативный арест - месть за противодействие российскому вторжению в Украину в 2014 году, считает адвокат.
Пашинского хотят физически уничтожить в СИЗО - адвокат
Пашинского хотят физически уничтожить в СИЗО - адвокат
Фейсбук Сергея Пашинского

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Экс-нардепу Сергею Пашинскому, на два месяца арестованному вчера Печерским судом Киева, грозит физическое уничтожение в СИЗО. Об этом заявил его адвокат Андрей Федур, пишет Радио Свобода.

По мнению защитника, применение безальтернативного ареста было сделано с целью “обеспечить физическое уничтожение моего подзащитного в Лукьяновском СИЗО в Киеве“.

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При этом адвокат намекнул, что Пашинского хотят уничтожить как врага России, который принимал активное участие в организации вооруженного сопротивления российской агрессии весной 2014 года:

Планируется его физическое уничтожение как одного из пяти врагов страны-оккупанта, – заявил Федур.

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Адвокат также сообщил, что уже официально обратился к органу досудебного расследования с просьбой немедленно обеспечить меры безопасности для Пашинского, поскольку “есть реальная угроза жизни подзащитного“. Кроме того, Федур пообещал обжаловать решение суда об аресте, которое он назвал “абсолютно незаконным“.

Напомним, в сентябре кремлевский политолог и депутат Госдумы Сергей Марков назвал Пашинского в числе пяти крупнейших украинских “военных преступников“.

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Теги: Сергей Пашинский, СИЗО, Андрей Федур, адвокат
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Комментариев (22)
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Тисс    08.10.2019, 13:30
Оценка:  -1
Тисс
Когда он завозил на майдан снайперские винтовки и боеприпасы, адвокат не волновался, что из них будут убивать протестующих в спину?
ПродувКротов    08.10.2019, 13:32
Оценка:  +2
ПродувКротов
А что, на Майдане были снайперские винтовки ? Никто их там не видел. Одни вы только со своей москвы их узрели.
kapablankas    08.10.2019, 13:35
Оценка:  0
kapablankas
милиция сама застрелилась

подумали подумали и застрелились

для прикола
kapablankas    08.10.2019, 13:36
Оценка:  0
kapablankas
у Федурки очки запотіли від віскаря
kapablankas    08.10.2019, 13:21
Оценка:  -1
kapablankas
нормально Ефремов 3 годика отсидел и ничего живой
ПродувКротов    08.10.2019, 13:31
Оценка:  +1
ПродувКротов
Ефремов - предатель страны. Пашиский не предатель. Разниуц улавливаете ?
kapablankas    08.10.2019, 13:33
Оценка:  -1
kapablankas
а что суд уже назвал его предателем ???
ты ж европеец
все по закону делаешь
kapablankas    08.10.2019, 13:13
Оценка:  +2
kapablankas
хто наступний ???????
ПродувКротов    08.10.2019, 13:20
Оценка:  -3
ПродувКротов
Наступним піде клован ЗЕ - по статті - зрадник батьківщини.
kapablankas    08.10.2019, 13:22
Оценка:  +1
kapablankas
вот когда пойдет тогда и скажешь

пока грімчаки и пашинские идут
ПродувКротов    08.10.2019, 13:27
Оценка:  -1
ПродувКротов
Власть она такая - сегодня ты громы и молннии метаеш, а завтра ломаеш карандаши на ростове.
Khmelin    08.10.2019, 12:53
Оценка:  -10
Khmelin
давно пора!
так держать! парубий следующий!
Doriаn_    08.10.2019, 12:59
Оценка:  +5
Doriаn_
Сопли московские утри
kapablankas    08.10.2019, 13:24
Оценка:  -2
kapablankas
что то новое придумай
у нас в Бердичеве про Москву уже неактуально

или словарный запас скудный

читати потрібно книги а не лозунги
alex-zol    08.10.2019, 12:51
Оценка:  -10
alex-zol
кончат, да и похер всем.
Woodbrother    08.10.2019, 12:42
Оценка:  -2
Woodbrother
ЗЕклоун - российский холуй. Печалька....
ТТ69    08.10.2019, 12:25
Оценка:  -6
ТТ69
тварь бессовестно обкрадывающая народ Украины - враг параши .....логика железная .....он скорее друг Арабских Эмиратов
Woodbrother    08.10.2019, 12:44
Оценка:  +3
Woodbrother
А что он украл ? У вас факты воровства есть ? Факты в студию !
ТТ69    08.10.2019, 12:53
Оценка:  -9
ТТ69
forestbugger пальцы не сотри ставя себе плюсики
asfd0    08.10.2019, 12:20
Оценка:  -6
asfd0
Да ладно, кому нужна эта майданная какашка )))))
Орест_Пiхва    08.10.2019, 12:18
Оценка:  +1
Орест_Пiхва
Ну и xyй с ним.
dimasvetik    08.10.2019, 12:16
Оценка:  -5
dimasvetik
уже и примазали его к героям Украины! Теперь он уже не такой борзый....
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