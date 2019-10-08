Пашинского хотят физически уничтожить в СИЗО - адвокат

Безальтернативный арест - месть за противодействие российскому вторжению в Украину в 2014 году, считает адвокат.

Читай также: НАБУ открыло дело на Поплавского

Экс-нардепу Сергею Пашинскому, на два месяца арестованному вчера Печерским судом Киева, грозит физическое уничтожение в СИЗО. Об этом заявил его адвокат Андрей Федур, пишет Радио Свобода.

По мнению защитника, применение безальтернативного ареста было сделано с целью “обеспечить физическое уничтожение моего подзащитного в Лукьяновском СИЗО в Киеве“.

Читай также: Портнов пригрозил Порошенко скорым арестом

При этом адвокат намекнул, что Пашинского хотят уничтожить как врага России, который принимал активное участие в организации вооруженного сопротивления российской агрессии весной 2014 года:

Планируется его физическое уничтожение как одного из пяти врагов страны-оккупанта, – заявил Федур.

Читай также: Экс-нардепа БПП отправили под домашний арест

Адвокат также сообщил, что уже официально обратился к органу досудебного расследования с просьбой немедленно обеспечить меры безопасности для Пашинского, поскольку “есть реальная угроза жизни подзащитного“. Кроме того, Федур пообещал обжаловать решение суда об аресте, которое он назвал “абсолютно незаконным“.

Напомним, в сентябре кремлевский политолог и депутат Госдумы Сергей Марков назвал Пашинского в числе пяти крупнейших украинских “военных преступников“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.