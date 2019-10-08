Пашинского хотят физически уничтожить в СИЗО - адвокат
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Экс-нардепу Сергею Пашинскому, на два месяца арестованному вчера Печерским судом Киева, грозит физическое уничтожение в СИЗО. Об этом заявил его адвокат Андрей Федур, пишет Радио Свобода.
По мнению защитника, применение безальтернативного ареста было сделано с целью “обеспечить физическое уничтожение моего подзащитного в Лукьяновском СИЗО в Киеве“.
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При этом адвокат намекнул, что Пашинского хотят уничтожить как врага России, который принимал активное участие в организации вооруженного сопротивления российской агрессии весной 2014 года:
Планируется его физическое уничтожение как одного из пяти врагов страны-оккупанта, – заявил Федур.
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Адвокат также сообщил, что уже официально обратился к органу досудебного расследования с просьбой немедленно обеспечить меры безопасности для Пашинского, поскольку “есть реальная угроза жизни подзащитного“. Кроме того, Федур пообещал обжаловать решение суда об аресте, которое он назвал “абсолютно незаконным“.
Напомним, в сентябре кремлевский политолог и депутат Госдумы Сергей Марков назвал Пашинского в числе пяти крупнейших украинских “военных преступников“.
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подумали подумали и застрелились
для прикола
ты ж европеец
все по закону делаешь
пока грімчаки и пашинские идут
так держать! парубий следующий!
у нас в Бердичеве про Москву уже неактуально
или словарный запас скудный
читати потрібно книги а не лозунги