Загороднюк: "Формула Штайнмайера" - медийный продукт

Сам министр Штайнмайер не знает деталей свой формулы, ведь ее нет в письменном виде.

Министр обороны объяснил, что "формула Штайнмайера" - это просто алгоритм Facebook Андрея Загороднюка

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Так называемая "формула Штайнмайера" стала медийным продуктом, а на самом деле это алгоритм действий, заявил министр обороны Андрей Загороднюк, передает Укринформ.

"Это вербальная формула, потому что ее нигде написанной нет, является медийным продуктом. Сам Штайнмайер, а он президент Германии, не знает, что такое "формула Штайнмайера". Он просто назвал какой-то алгоритм, а затем его стали называть формулой", - отметил Загороднюк.

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Он добавил, что этот алгоритм может работать только в случае защиты украинских интересов, то есть при достижении вывода войск и контроля за рубежом.

Напомним, ряд украинских партий, активисты и общественные деятели выступили с резкой критикой возможности подписания этого "формулы Штайнмайера". Они считают, что сначала должна быть выполнена с безопасностью часть Минских соглашений.

То есть, вывод войск и контроль над границей должны предшествовать выборам и обсуждению статуса Донбасса. Массовые акции против "формулы Штайнмайера" состоялись в Киеве и в регионах страны 1 и 6 октября.

Напомним, ранее Руслан Хомчак заявил, что ВСУ отойдут на позиции 2016 года.

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